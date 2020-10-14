Ermenistan'ın füze saldırısı, 2 yaşındaki Nilay'ı yetim ve öksüz bıraktı - GENCE - Son Dakika

Ermenistan'ın füze saldırısı, 2 yaşındaki Nilay'ı yetim ve öksüz bıraktı - GENCE

14.10.2020 11:26

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal edip orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda 2 yaşındaki Nilay Aliyeva, babası ve 10 günlük hamile olan annesini kaybetti.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal edip orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda 2 yaşındaki Nilay Aliyeva, babası ve 10 günlük hamile olan annesini kaybetti.

Ermenistan'ın 11 Ekim'de füzelerle vurduğu Gence kentindeki saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti ve bunun sonucunda 3 çocuk yetim ve öküz kaldı.

Anne ve babasını kaybeden bu çocuklardan biri de henüz 2 yaşındaki Nilay oldu. Nilay, saldırı gecesi kaldığı odanın enkazından hafif sıyrıklarla arama ve kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Ancak babası Adil Aliyev ve büyükannesi Afak Aliyeva, enkaz altında hayatını kaybetti. Annesi Günay Aliyeva, 3 saat enkaz altında kaldı ve çıkarıldıktan sonra hastanede 1 gün tedavi gördü ancak 12 Ekim'de hayata gözlerini yumdu.

AA muhabiri, Ermenistan'ın kanlı saldırısında üç kayıp veren Aliyev ailesinin yakınlarıyla görüştü.

"10 günlük hamile olduğunu yeni öğrenmişti"

Taziye günü yeğeni Nilay'ı teselli etmekle meşgul olan hala Rena Guliyeva, "Nilay için 6 gün sonra ikinci doğum günü yapılacaktı. Ancak şu anda ne annesi var ne de babası. Sürekli bir şekilde ağlayarak ebeveynlerini istiyor. Annen yakında gelecek diyerek onu geçiştiriyoruz." dedi.

Guliyeva, Ermenistan'ın füze saldırısında ölen Günay'ın çocuk sahibi olmak için çok beklediğini belirterek "6 yıldır evlilerdi. Çocukları bir türlü olmadı. En sonunda tüp bebek tedavisini denediler. Allah onlara Nilay'ı verdi." ifadelerini kullandı.

Saldırıdan hemen önce Günay'ın doktora gittiğini anlatan Guliyeva, "10 günlük hamile olduğunu yeni öğrenmişti. Bu olay yaşanmasaydı ikinci çocukları doğacaktı." diye konuştu.

"Nilay ebeveynleri ile aynı odada olmadığı için kurtuldu"

Günay'ın dayısının oğlu Ali Ahmedov da Günay'ın, ailenin iki kız çocuğundan biri olduğunu, ön lisans okuyup bir müddet satış danışmanı olarak çalıştığını ve daha sonra Adil ile tanıştığını söyledi.

Adil ile tanıştıktan sonra 2014'te evlendiklerini belirten Ahmedov, "Ermenistan'ın saldırısı tüm hayatlarını mahvetti. Saldırı gecesi, Nilay ebeveynleri ile aynı odada olmadığı için kurtuldu. Arama ve kurtarma ekipleri anne Günay'ı enkazdan ağır yaralı çıkardı ancak yaşam mücadelesini hastanede kaybetti." diye konuştu.

"Bu ölüm ona yakışmadı"

Baba Adil'in çocukluk arkadaşı Orhan Aliyev de masum ve mümin bir insan olan arkadaşının ölümüne derinden üzüldüğünü belirtti.

Mahalle arkadaşı Adil ile 16 yıllık dostluklarının olduğunu söyleyen Aliyev, "Gerçekten çok iyi bir insandı. Araç kiraya verip geçimini sağlıyordu. Maddi durumu yoktu ve annesiyle yaşıyordu." dedi.

Aliyev'in anlattıklarına göre Adil, evlendikten sonra 2 yıl Türkiye'de bir tekstil fabrikasında çalıştı.

En yakın arkadaşının ölüm haberini alınca araç kullandığını aktaran Aliyev, "Şoke oldum ve aracı park ettim. Bu ölüm ona yakışmadı. İnşallah Allah katında şehit mertebesine ulaşır." temennisinde bulundu.

Aliyev, Adil'in her zaman samimi ve içten olduğunu belirterek "Güler yüzlü ve içi heyecan dolu bir insandı. İnanın babamdan daha yakın görüyordum." dedi.

Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Adil Aliyev ve annesi Afak Aliyeva'nın cenazeleri, aynı gün kentin İmamzade Mezarlığında toprağa verildi.

Anne Günay'ın cenazesi de dün eşinin yanında defnedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkes

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00'den geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusunun 11 Ekim'de ülkenin 2'nci büyük kenti Gence'ye füzeyle saldırması sonucu 10 sivil hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada, 27 Eylül'den 13 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle 42 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdiğini, 206 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Ermenistan'ın füze saldırısı, 2 yaşındaki Nilay'ı yetim ve öksüz bıraktı - GENCE
Ermenistan'ın füze saldırısı, 2 yaşındaki Nilay'ı yetim ve öksüz bıraktı - GENCE
Ermenistan'ın füze saldırısı, 2 yaşındaki Nilay'ı yetim ve öksüz bıraktı - GENCE
Ermenistan'ın füze saldırısı, 2 yaşındaki Nilay'ı yetim ve öksüz bıraktı - GENCE

Ermenistan, Azerbaycan, Sivil, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın füze saldırısı, 2 yaşındaki Nilay'ı yetim ve öksüz bıraktı - GENCE - Son Dakika

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