Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi

17.10.2020 04:28

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu. - GENCE

Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi
Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi
Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi
Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

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