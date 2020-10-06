Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği saldırı anına ait yeni görüntü yayınlandı - Son Dakika

Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği saldırı anına ait yeni görüntü yayınlandı
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrini füzeyle hedef aldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrini füzeyle hedef aldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük ve tarihi kenti Gence'yi füzelerle vurdu. Saldırı anları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıların ardından kentte yaşanan tahribat gözler önüne serildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında şimdiye kadar 2'si çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi de ağır yaralandığını duyurmuştu.
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