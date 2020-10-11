- Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

- Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı
11.10.2020 14:10
- Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
- Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı
GENCE - Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16'sı kadın, 6'sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10'dan fazla bina ve 100'den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
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