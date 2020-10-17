Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.