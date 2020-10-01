Ermenistan'ın Gorus ilinden Azerbaycan'a füze atıldı - Son Dakika

Ermenistan'ın Gorus ilinden Azerbaycan'a füze atıldı
Ermenistan'ın Gorus ilinden, çatışmaların devam ettiği Azerbaycan topraklarına füze atışı gerçekleştirildi.
Ermenistan'ın Gorus ilinden, çatışmaların devam ettiği Azerbaycan topraklarına füze atışı gerçekleştirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, füzelerin Cebrayıl- Fuzuli bölgesindeki cephe hattına düştüğü bildirildi.
Açıklamada, "Ermenistan'dan, Azerbaycan topraklarına ateş açmasını derhal durdurmasını talep ediyor, aksi takdirde aynı şekilde yanıt verileceği konusunda uyarıyoruz." ifadesi yer aldı.
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