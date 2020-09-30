Ermenistan'ın havan mermileriyle yıktığı bölge: Terter

Ermenistan'ın hedefindeki bölgelerden biri olanTerter, atılan havan mermileri tarafından talan edildi. Saldırının ardından kentteki bir çok yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi.

Sivilleri hedef alan Ermenistan'ın havan mermileriyle vurduğu Azerbaycan kentlerinden Terter'ye saldırılar sürüyor. Havan mermileri tarafından atılan havan mermileri tarafından kentteki bir çok yerleşim yeri harabeye döndü. Kırılımış camlar, yarık yollar, telef olmuş koyun sürüleri... Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni güçlerinin saldırısının ardından kentteki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'a bağlı Terter bölgesinde sivilleri hedef aldığını görüntüler yer aldı.