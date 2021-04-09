Ermenistan'ın havan saldırısında yaralanan Azerbaycanlı gazi Kocaeli'de şifa arıyor - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda gazi olan asker Hasrat Guliyev, sağlığına kavuşabilmek için Kocaeli'de tedavisine devam ediyor.

Geçen yıl ekim ayında Ermenistan güçlerinin düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 22 yaşındaki Guliyev, ülkesindeki tedavinin ardından kol ve bacaklarındaki felç nedeniyle fizik tedaviye başladı.

Daha sonra yaralı askerlere ve şehit ailelerine destek olmak için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "YAŞAT Fonu" aracılığıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirilen Guliyev, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

"Mezarlıklarımıza mayın koymuşlar, bu insanlığa sığar mı?"

Azerbaycan ordusunda 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Hasrat Guliyev, AA muhabirine, Azerbaycan halkının yaklaşık 30 yıldır işgal altındaki topraklarını geri alabilme umuduyla yaşadığını söyledi.

Ermenistan saldırıları başladığında izinde olduğunu fakat hemen cepheye giderek arkadaşlarına destek olduğunu aktaran Guliyev, arkadaşının şehit düştüğünü, kendisinin de yaralandığını anlattı.

Guliyev, tedavi sürecinde aklının ve gönlünün Azerbaycan için savaşan arkadaşlarında kaldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Topraklarımızı Ermenistan işgalinden kurtardık. Saldırılar başlayınca yaşlısı genci herkes savaşmak istedi. Hocalı faciası var, 31 Mart soykırımı var. Hepsinde topraklarımızı işgal ettiler, bize kötülük yaptılar. Bunları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu yaptıklarını bütün dünya gördü ama kayıtsız kaldılar. Biz kendimiz savaştık. Bu topraklar bizim, bizden başkası alamaz. Gazi olduk ama topraklarımızı geri aldık. Mezarlıklarımıza mayın koymuşlar, böyle bir şey insanlığa sığar mı?"

"Sağolsun Türkiye bize yardımcı oldu"

Azerbaycan'da aylarca tedavi gördüğünü aktaran Guliyev, "Kardeş Türkiye daha iyi dediler. Devlet sağolsun, buraya getirdi. Herkese teşekkür ederim. Doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler hepsi yardımcı oluyor." dedi.

Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Guliyev, "Kardeşin, kardeşten başka kimsesi yok. Türkiye, Azerbaycan kardeşliği eskilerden gelir. Bundan sonra da böyle devam edecek. Sağolsun Türkiye bize yardımcı oldu. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun." şeklinde konuştu.

Guliyev, Azerbaycan ordusunun artık güçlü bir ordu olduğunu, Türkiye'nin desteğiyle büyük zafer kazandığını dile getirdi.

"Gazilerin sağlığına kavuşması için çalışıyoruz"

Romatem Kocaeli Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı İmdat Özkul da hastanelerinde 10 Azerbaycanlı gazinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Guliyev'in kol ve bacaklarındaki kuvvetsizliğin giderilmesi için robotik destekle fizik tedavi yapıldığını aktaran Özkul, şunları kaydetti:

"Kol ve bacak kaslarına yönelik egzersizleri devam ediyor. Sol kalçasında bir hareket kısıtlılığı mevcut. Bundan dolayı tam dik pozisyonda oturamıyor. Tam dik oturabilmesi için ameliyat olabilir mi diye araştırma yapıyoruz. Biz de Azerbaycan'ın zaferinden dolayı çok mutluyuz. Hasrat gibi kardeşlerimize yardım etmek gurur veriyor. İnşallah elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bütün gazilerin bir an önce eski sağlığına kavuşması için çalışıyoruz ve ümit ediyoruz."