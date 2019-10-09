Son Dakika Haberleri: "Ermenistan'ın İşgal Politikası" paneli
Son Dakika Güncel 'Ermenistan'ın İşgal Politikası' paneli

"Ermenistan'ın İşgal Politikası" paneli

1 saat önce

Avrasya Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (ATSAM) Başkanı Dr. Hatem Cabbarlı, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin, "Ermenistan'ın uzlaşmaz tavrı ve müzakereleri uzatması, buradaki sorunu çıkmaza sokuyor.

Avrasya Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (ATSAM) Başkanı Dr. Hatem Cabbarlı, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin, " Ermenistan'ın uzlaşmaz tavrı ve müzakereleri uzatması, buradaki sorunu çıkmaza sokuyor." dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince düzenlenen "Ermenistan'ın İşgal Politikası: Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Problemleri" adlı panelde konuşan ATSAM Başkanı Cabbarlı, Dağlık Karabağ sorununun çözümünü, Ermenistan'ın uzlaşmaz tavrının engellediğini belirtti.

Arabulucu olarak kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun, bu konuda Ermenistan'a baskı yapması gerektiğini söyleyen Cabbarlı, "Ermenistan'ın uzlaşmaz tavrı ve müzakereleri uzatması, buradaki sorunu çıkmaza sokuyor." diye konuştu.

Cabbarlı, sorunun masada çözülmesi gerektiğine dikkati çekerek, aksi takdirde Azerbaycan'ın, topraklarını işgalden kurtarmak için meşru hakkını kullanmak zorunda kalacağını kaydetti.

Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya da Azerbaycan'ın derdinin, Türkiye'nin de derdi olduğunu söyledi.

Sarıkaya, Orta Doğu'da gündeminin yoğunluğu nedeniyle Kafkasya, Orta Asya, Kırım ve Ukrayna'daki sorunların gölgede kaldığına işaret etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Esma Özdaşlı da Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'la ilgili "Azerbaycan'ın derdi derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözünü anımsatarak Türkiye ve Azerbaycan'ın tüm sorunlara karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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