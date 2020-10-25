- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinden yeni görüntüler - Son Dakika

- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinden yeni görüntüler
25.10.2020 18:19
- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinden yeni görüntüler Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Cebrayıl ve Zengilan bölgelerindeki köylere ait yeni görüntüler paylaşıldı.
- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinden yeni görüntüler
BAKÜ - Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Cebrayıl ve Zengilan bölgelerindeki köylere ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan ordusunun Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylere ait yeni görüntüleri paylaşıldı.
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