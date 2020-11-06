Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki köylerden yeni görüntüler - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki köylerden yeni görüntüler paylaştı.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Fuzuli bölgesinde Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı köylere ait yeni görüntüleri paylaştı.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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