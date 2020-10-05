Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor.
Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:03 - Kaynak: AA
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