Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Zengilan ili görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Zengilan ili görüntülendi

07.01.2021 10:01

Azerbaycan, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan iline ilişkin görüntüleri yayınladı.

Azerbaycan, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan iline ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya'nın arabuluculuğuyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 20 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan kentinin görüntülerini yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan görüntülerde, Zengilan'da bulunan evlerin kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

(Kamil Nadirli/İHA)

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Zengilan ili görüntülendi
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Zengilan ili görüntülendi
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Zengilan ili görüntülendi
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Zengilan ili görüntülendi

Azerbaycan, Ermenistan, 10 Kasım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Zengilan ili görüntülendi - Son Dakika


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