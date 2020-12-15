Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu: Dağlık Karabağ'ı kurtarmak önceliğimiz - Son Dakika

Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu: Dağlık Karabağ'ı kurtarmak önceliğimiz

15.12.2020 08:37

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Erivan yönetiminin, Bakü'ye terk ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarma önceliğini düşündüğünü söyledi. Böylelikle Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu.

Azerbaycan'ın 27 Eylül'de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, Rusya'nın öncülüğünde ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Ermeni güçleri, anlaşmada yer alan bölgelerden çekilirken, öte yandan Erivan yönetiminin kirli planı deşifre oldu.

"ÖNCELİĞİMİZ KAYBETTİĞİMİZ TOPRAKLARI KURTARMAK"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, yaptığı açıklamada, "Erivan yönetimi, Bakü'ye terk ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarma önceliğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan geçtiğimiz hafta sonu da Dağlık Karabağ'daki iki köyde çatışma başlatarak, ateşkesi bozmuştu.

Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu: Dağlık Karabağ'ı kurtarmak önceliğimiz

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Erivan, Bakü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu: Dağlık Karabağ'ı kurtarmak önceliğimiz - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek         
07:59
MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Aylar sonra annesini gören Eray, gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Aylar sonra annesini gören Eray, gözyaşlarına boğuldu         
07:34
Seçiciler Kurulu, Biden'ın ABD'nin 46'ncı başkanı olduğunu resmen onayladı Seçiciler Kurulu, Biden'ın ABD'nin 46'ncı başkanı olduğunu resmen onayladı         
04:37
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması Yunanistan'ı sevindirdi: Memnuniyetle karşılıyoruz ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması Yunanistan'ı sevindirdi: Memnuniyetle karşılıyoruz         
00:05
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var         
21:02
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 09:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu: Dağlık Karabağ'ı kurtarmak önceliğimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei