Ermenistan'ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivil yaralandı - Son Dakika

Ermenistan'ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivil yaralandı
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivilin yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivilin yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin çatışmaların yaşandığı bölgeye 100 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ve nüfusu 100 binden fazla olan Mingeçevir şehrinde sivillerin yoğun bulunduğu bölgelere roketli saldırı düzenlediği aktarıldı. Başsavcılık, atılan roketlerden 2 tanesinin patlamadığını açıklarken, roketlerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını duyurdu. - BAKÜ
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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 00:07 - Kaynak: İHA
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