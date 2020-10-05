Ermenistan'ın roketle hedef aldığı ev küle döndü - Son Dakika

Ermenistan'ın bugün sabah saatlerinde Berde'de roketle hedef aldığı evlerden birisi yanarak küle dönerken evde bulunan 9 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor. Ermenistan ordusu cephe hattı dışında sivil yerleşim yerlerini de hedef alıyor. Bugün sabah saatlerinde Berde bölgesi Ermenistan tarafından roketle hedef alındı. Saldırılarda 1 kişi saldırıda hayatını kaybetti. Roket isabet eden evlerden birisi yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Saldırı esnasında 9 kişinin bulunduğu evde, kimsenin burnunun bile kanamadığı öğrenildi.

(Murat Delice -Kamil Nadirli/İHA)