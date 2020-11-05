Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de halk evlerini onarıyor - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de halk evlerini onarıyor

05.11.2020 12:10

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılar düzenlediği Gence'de halk her şeye rağmen yıkılan evlerini terk etmiyor.

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılar düzenlediği Gence'de halk her şeye rağmen yıkılan evlerini terk etmiyor.

Ermenistan'ın, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füzeyle saldırdığı ve 26 sivilin ölümüne neden olduğu Gence'de halk, bir yandan sağlam kalan eşyalarını topluyor, diğer taraftan da evlerini tamir etmeye çalışıyor.

Yıkılan evlerin üzerine Azerbaycan bayrakları asan Gence halkı, bahçelerindeki meyveleri toplayarak ve enkazdaki eşyalarını arayarak zaman geçiriyor.

"Dünya neden susuyor?"

Saldırılarda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov'un halası Şaire Guliyeva, yeğeninin oynadığı yerleri göstererek "Onun arzuları vardı. Güzel yaşamak istiyordu. Dünya neden susuyor? Geriye Arthur'dan derdi kaldı yüreğimde. Muharebeyi en çok dizilerden, filmlerden izlerdik. Harbi gördüm, yaşadım. Elbiselerimiz, yorganlarımız kaldı. Şişe kırıkları, toz toprak kaldı. Burası benim ocağım. Burada doğdum büyüdüm. Burada yaşadım. Burası ata toprağım gitmem." diye konuştu.

"Topraklarımız azat olsun her şey düzelir"

Hicran Guliyeva da Ermenistan'ın saldırısı sırasında evde olmadığını, bir arkadaşına gittiğini belirterek "İyi ki yoktuk. Devletimiz, Azerbaycan ve Türkiye sağ olsun. Böyle şeyler bizi korkutmuyor. Evlerimizi, toprağımızı koruruz. Evlerimizi koruyanlardan da Allah razı olsun. Topraklarımız azat olsun her şey düzelir." ifadesini kullandı.

Evi yıkılan 67 yaşındaki Ragibe Guliyeva da torununun da saldırılarda şehit olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gece yaşanan saldırı sırasında evdeydim. Başıma taşlar düştü. Her yer aydınlandı. Bizi hastaneye götürdüler. Şu an iyiyim. Komşular geldiler. Yerin altından kızımı çıkardılar. Hala hastanede. Evde çalışmalar yapıyoruz. Hayatımızı kaldığı yerden sürdürmeye çalışacağız. Evlerimizi de düzeltmeye çalışacağız. Her şeyi düşünmek lazım. Önce Karabağ'ı kurtarsınlar. Ölüme çare yok. Önce Karabağ alınsın, her şey sakinleşsin."

Türk halkına minnettar olduklarını söyleyen Guliyeva, "Sağ olsun Erdoğan. Kardeş gibi, ata gibi minnettarız onlara." dedi.

9 yaşındaki Hüseyin Gulizade, üzerine sardığı Türk bayrağıyla basın mensuplarına poz verdi.

Gulizade, Türk bayrağının kardeşlerinin bayrağı olduğunu belirterek "İnşallah biz galip geleceğiz. Karabağ Azerbaycan'ındır. Yıkılan binalar da benim nenelerimin evleri. Ben İlham Aliyev ve sizin Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'a selam söylüyorum. Dedem burada kalıyordu. Evi böyle görünce üzüldüm. Ben istemezdim böyle olmasını." diye konuştu.

Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de halk evlerini onarıyor
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de halk evlerini onarıyor
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de halk evlerini onarıyor
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de halk evlerini onarıyor

Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de halk evlerini onarıyor - Son Dakika


Son Dakika

Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor Yükselişini sürdüren gram altın 521 liradan işlem görüyor Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı         
10:54
Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu         
10:24
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
10:15
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 12:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de halk evlerini onarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei