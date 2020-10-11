Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı

11.10.2020 08:01

Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı.

Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı

GENCE - Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı.

Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.

Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov,"İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov'da, diğeri ise Gedebey'de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım. Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti" diye konuştu.

Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov,"Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Azerbaycan, Ermenistan, Saldırı, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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