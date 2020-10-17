Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı

17.10.2020 07:21

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Füzenin düştüğü yer adeta enkaz alanına döndü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu. - GENCE

Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Arama Kurtarma, Ermenistan, Saldırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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