Ermenistan'ın saldırıları da 92 sivil hayatını kaybetti, 404 kişi yaralandı - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırıları da 92 sivil hayatını kaybetti, 404 kişi yaralandı
06.11.2020 10:40
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 404 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 404 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 404 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 3 bin 64 ev, 100 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
(Kamil Nadirli/İHA)
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