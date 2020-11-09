Ermenistan'ın saldırıları da 93 sivil hayatını kaybetti, 407 kişi yaralandı - Son Dakika

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül'den bu yana 93 kişinin yaşamını yitirdiğini, 407 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

(Kamil Nadirli/İHA)