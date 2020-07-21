Ermenistan'ın saldırıları İsveç'te protesto edildi - STOCKHOLM - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar tarafından Parlamento önünde gerçekleştirilen gösteride Ermenistan'ın son saldırıları kınandı.

Azerbaycan milli marşı ve son saldırılarda şehit düşen Azerbaycan askerlerinin isminin okunduğu gösteride, Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türk bayrakları yer aldı. Azerbaycan vatandaşları, "Karabağ bizimdir, bizim kalacak", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ermenistan'ı durdurun" gibi sloganlar attı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, İsveç hükümeti ve uluslararası kuruluşlar Ermenistan'ın saldırılarını durdurmaya davet edildi. Açıklamada, "Ermeni askerlerinin Azerbaycan toprakları ve askerlerine yaptığı son saldırıları şiddetle kınamak için burada toplandık. Dünya devletleri ve uluslararası kuruluşlar Ermenistan'ın saldırgan tavrına gerekli tepkiyi göstermeli." ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.