- Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle Terter halkı sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

- Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle Terter halkı sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor

TERTER - Ermenistan'ın özellikle sivil yerleşim birimleri hedef alması nedeniyle Terter'de yaşayan halk günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Azerbaycan'ın Terter kenti Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle adeta hayalet şehre döndü. Bölgede yaşayan sivil halkın birçoğu şehri terk etse de bazı siviller ise sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Terter kent merkezinde bulunan siviller 27 gündür can güvenlikleri için bölgedeki sığınaklarda yaşam mücadelesi verirken, Karabağ alınana kadar yerlerinden gitmeyeceğini belirtiyor.

27 Eylül'de çatışmalar başladığından beri Terter'deki bir sığınakta yaşayan Şahid Bayramlı, "Burada kadın yok. Sadece erkekler var ve çatışmalar başladığından itibaren buradayız. Hiç bir yere gitmiyoruz. Hepimiz buradayız. Ailelerimizi güvenli bir yere yerleştirdik ki, vahşi Ermeniler sivil halka ateş açıyor. Gördüğümüz gibi hepimiz buradayız" dedi.

Büyük oğlu hasta olduğu için onu bırakıp gitmediğini belirten Medine Hamidova,"Ermeni belası başımızdan gitsin. Ben de elime silah alıp gideceğim. Çocukların beni buradan çıkarmak istiyor ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Cengiz hasta onu bırakıp gidemiyorum. Savaş başladığından beri buradayım. Bakü'ye gittim ama hasta oğlum ben evime gidiyorum diyerek orada kalmadı. Terterliyiz 3 kişiyiz. 26 Eylül'den beri buradayız. Ermeniler bizi evimizde yaşamaya, yemek yapmaya bile izin vermiyor" diye konuştu.

Terter'de yaşayanların büyük bölümü Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali sırasında bu kente yerleşmiş. Bu yüzden kentteki yerleşim birimlerinin çoğunda saldırılardan korunmak için sığınak bulunuyor.