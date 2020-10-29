Ermenistan'ın saldırılarında 1 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ermenistan ordusunun Goranboy ilinin Tap köyüne gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından, "Goranboy bölgesindeki Tap köyünde bir sivil daha Ermenistan ordusu tarafından öldürüldü. Füze evlerinin çatısına indi. Ermenistan'ın savaş suçu devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 90 sivil yaşamını yitirmiş, 392 sivil yaralanmıştı.