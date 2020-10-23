Ermenistan'ın saldırılarında 2 binden fazla ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırılarında 2 binden fazla ev kullanılamaz hale geldi
23.10.2020 12:14
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı.
Açıklamada, "Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül'den bu yana 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, 298 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 2 bin 156 ev, 90 apartman ve 398 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
(Kamil Nadirli/İHA)
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