Ermenistan'ın saldırılarında 94 sivil hayatını kaybetti, 414 kişi yaralandı - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırılarında 94 sivil hayatını kaybetti, 414 kişi yaralandı
16.11.2020 12:00
Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda 27 Eylül'den bu yana 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 414 kişinin ise yaralandı aktarıldı.
Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda 27 Eylül'den bu yana 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 414 kişinin ise yaralandı aktarıldı.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı. Açıklamada, 27 Eylül'den bu yana 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 414 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Ayrıca sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 3 bin 410 ev, 120 apartman ve 512 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - BAKÜ
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