Ermenistan'ın saldırılarında ölen siviller Avustralya'da anıldı - Son Dakika

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden siviller için anma töreni düzenledi.

Güney Azerbaycan Demokratik Türk Birliği ve Avustralya Azerbaycan Derneği tarafından, Sydney'in Auburn semtindeki Türk Evi'nin bahçesinde düzenlenen anma töreninde, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları kınandı.

Azerbaycan ve Avustralya bayraklarıyla törene katılan vatandaşlar ve dernek yöneticileri, burada yaptıkları konuşmalarda, Ermenistan'ın Gence kentine yaptığı füzeli saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu masum sivilleri uykuda katlettiği hatırlatarak, savaş suçu işledikleri vurgulanan sorumluların uluslararası mahkemelerde hesap vermelerini istedi.

Sivil cinayetler işleyen Ermenistan'a Rusya ve İran'ın ağır silah vermesine dünyanın göz yumduğunu belirten konuşmacılar, her iki ülkeye de tepki gösterdi.

Gence'de hayatını kaybedenler için oluşturulan alana çelenk ve kırmızı gül bırakarak dua eden vatandaşlar, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Karabağ'ı kurtarması için dua etti.

Ermenistan, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füze ile Gence kentine saldırı düzenlemiş, ikisi çocuk 13 sivil hayatını kaybetmişti. 50'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda en az 20 bina yıkılmıştı.