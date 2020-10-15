Ermenistan'ın saldırılarından kaçan siviller 18 gündür okullarda yaşıyor - Son Dakika

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim noktalarına yaptığı saldırılar nedeniyle Terter kentinde bulunan siviller 18 gündür can güvenlikleri için bölgedeki okullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine ateş açmasıyla çatışmalar başlamıştı. Terter, Ağdam kentinde bulunan siviller ise evlerini terk ederek bölgedeki okullarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Terter'e 20 kilometre uzaklıktaki Berde'de bir okula sığınan yaklaşık 300 sivil vatandaş can güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Okulun sınıflarını evleri gibi düzenleyen sivillerin tüm temel ihtiyaçlarını ise Azerbaycan hükumeti karşılıyor.

Ağdam'ın Hındıristan köyü'nden geldiklerini belirten Rüstem Sadıklı, "28 Eylül'de buraya geldik. Sağ olsunlar bizlere burada kalmak için yer verdiler. İhtiyaçlarımızı vaktinde karşılıyorlar. Hındıristan buradan 30-35 km uzaklıkta. Biz kaçmadık yine de Karabağ bölgesindeyiz. Kadınları, çocukları getirdik. Kendimiz de buradayız, hiçbir yere gitmedik. Hiçbir yere de gitmeyi düşünmüyoruz. Ordumuza, devletimize, halkımıza, sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e inanıyoruz. Bu son savaşımızdır. İnşallah bundan sonra Karabağ'dayız. Topraklarımızı geri alacağımıza inanıyorum. Karabağ bizimdir" diye konuştu.

Ermenistan'ın bombardımanı yüzünden köylerine gidemediklerini söyleyen Akif Ağayev, "Karabağ'ımız alındıktan sonra orada hayatımızı sürdürmeyi arzuluyoruz. Burada kalıyoruz. Sağ olsun herkes bize bakıyor ve iyi hizmet ediyorlar. Burada bulunan herkesten razıyız. Sağ olsunlar" dedi.

Çatışmaların ilk yaşandığı 27 Eylül tarihinden itibaren Ermenistan ordusunun saldırıları sonucunda 41 sivil yaşamını yitirirken 200'den fazla kişi ise yaralandı.

(İsmail Coşkun - Kamil Nadirli/İHA)