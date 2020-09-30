Ermenistan'ın saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı - Son Dakika

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Horadiz köyünde sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni güçleri tarafından açılan ateş sonucu Füzuli iline bağlı Horadiz köyüne top mermisi düştüğü bildirildi. Açıklamada, top mermisinin Horadiz'de akaryakıt istasyonuna isabet etmesi sonucu 28 yaşındaki Rüstam Rüstamov'un hayatını kaybettiği ve 3 sivilin de yaralandığı duyuruldu. - BAKÜ