Ermenistan'ın saldırısı sonucu Azerbaycanlı bir sivil öldü - Son Dakika

Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu Azerbaycan'ın Tovuz ilinde bir sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tovuz ilinin Ağdam köyüne Ermenistan ordusunun açtığı top atışı sonucu Aziz Azizov (76) isimli sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, uluslararası kamuoyuna, "Ermenistan'ın sivillere karşı saldırılarını kınama" çağrısı yapıldı.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Bugün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu.