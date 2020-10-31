- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: "Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey... - Son Dakika

- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: "Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey...

31.10.2020 09:15

- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri Rövşen İskenderov: "Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey olmasaydı" Ermenistan ordusunun Berde'de gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova'nın babası Rövşen İskenderov, "Keşke...

- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri

Rövşen İskenderov: "Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey olmasaydı"

BERDE - Ermenistan ordusunun Berde'de gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova'nın babası Rövşen İskenderov, "Keşke evim yıkılsaydı, şu köşede uyurdum ama Aysu'ya bir şey olmasaydı. Çocuğum gitti" dedi.

Ermenistan ordusu tarafından geçtiğimiz Salı günü Berde kentine bağlı Karayusuf köyüne roketli saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 13 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonucu evlerinin bahçesinde kardeşleriyle oyun oynarken etrafa saçılan misket bombalarıyla yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki Aysu İskenderova hayatını kaybetmişti. 7 yaşındaki kızının cenaze töreninde baba Rövşen İskenderov ayakta durmakta güçlük çekmişti. Saldırının gerçekleştirildiği gün traktör ile tarladan evine geldiğini ifade eden acılı baba, roketin hava savunma sistemi tarafından havada parçalandığını zannettiğini belirtti. Evinin bahçesine geldiğinde kalabalığı görünce korktuğunun başına geldiğini ifade eden baba İskenderov, 7 yaşındaki kızı Aysu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

"Keşke evim yıkılsaydı, şu köşede uyurdum ama Aysu'ya bir şey olmasaydı"

Ermenistan'ın saldırısında kızı Aysu İskenderov'u kaybeden acılı baba Rövşen İskenderov, "Ben traktör ile tarladan gelirken büyük bir patlama sesi duydum. Bizim mahallede olduğunu anladım ve hemen koşarak eve geldim. Evde hiç kimseyi göremeyince aklım başımdan gitti. Sokağa koştum hiç kimseyi göremedim. Sokakta birini buldum ve ailemin komşuda olduğunu öğrendim. Komşuya gittiğimde kızım Aysu'nun yerde olduğunu gördüm" dedi. "Diğer çocuğumun ayağına ise şarapnel parçası isabet etmişti" diyen baba İskenderov hayatını kaybeden kızı için, "Keşke bu çocuğum da öyle olsaydı. Keşke bir tek evim yıkılsaydı da, şu köşede uyurdum ama Aysu'ya bir şey olmasaydı. Çocuğum gitti" ifadelerini kullandı.

"Asker yok, niye buraya saldırıyor"

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını belirten baba İskenderov, "Ermenistan kendi kanında boğulsun. Burada ne top var, ne de askeri birlik var, asker yok, niye buraya saldırıyor. Ön cephede savaşamıyor, gelip burada sivillere saldırıyor. Güçleri yetmiyor, güçleri yetmediği için böyle alçakça hareketler yapıyor" diye konuştu.

- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey...
- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey...
- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey...
- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey...
- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey...
- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey...
- Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey...

Saldırı, Asker, Çocuk, Salı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Ermenistan'ın saldırısında 7 yaşındaki kızını kaybeden babanın yürek burkan sözleri- Rövşen İskenderov: 'Evim yıkılsaydı da Aysu'ya bir şey... - Son Dakika


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