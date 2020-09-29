Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye ulaştı - Son Dakika

Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye, yaralıların sayısı ise 35'e yükseldi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye, yaralı sayısının da 35'e yükseldiği bildirildi. - BAKÜ