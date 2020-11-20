Ermenistan'ın Savunma Bakanı'nın istifa ettiği iddia edildi
20.11.2020 11:18
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da istifalar gelmeye devam ederken, Savunma Bakanı David Tonoyan'ın da görevinden istifa ettiği iddia edildi.
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da istifalar gelmeye devam ederken, Savunma Bakanı David Tonoyan'ın da görevinden istifa ettiği iddia edildi.
Azerbaycan'ın hem masa da hem de sahada kazanmasının ardından Ermenistan'da istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Rus medyası, Savunma Bakanı David Tonoyan'ın da görevinden istifa ettiğini ileri sürdü. Özellikle Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştirilen alan Tonoyan görevini bıraktığı ileri sürülen haberde; Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan'ın getirilmesinin planlandığı kaydedildi.
- Ermenistan
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