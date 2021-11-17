Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarına Azerbaycan'dan kınama: Gereken karşılık verilecek - Son Dakika

Azerbaycan ve Ermenistan arasında önceki gün sınır hattında başlayan çalışmalar nedeniyle 7 asker şehit oldu, 10 asker de yaralandı.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları kınadı. Bakanlık, Ermenistan'ın intikam duygularıyla hareket ettiğini belirterek, "Ermenistan'ın intikam duygularıyla askeri provokasyonlara devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Bölgede durumun gerginleşmesinden ve üçlü bildirinin uygulanmasına engeller oluşturulmasından doğrudan Ermenistan'ın askeri-politik yönetimi sorumludur" ifadelerini kullandı.

"GEREKEN KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve askeri provokasyonlara bundan sonra da gereken karşılık verilecektir."

LAÇIN VE KELBECER'DE OPERASYON BAŞLATTILAR

Ermenistan ordusu, sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti. Çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.