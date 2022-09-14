Azerbaycan'ın son şehitlerinden Astsubay Ahmedov'un hayat hikayesi yürekleri dağlıyor - Son Dakika
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Azerbaycan'ın son şehitlerinden Astsubay Ahmedov'un hayat hikayesi yürekleri dağlıyor

14.09.2022 19:21
Azerbaycan'ın son şehitlerinden Astsubay Ahmedov'un hayat hikayesi yürekleri dağlıyor

Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit düşen ve yetimhanede büyümüş Astsubay Sebuhi Ahmedov'u, son yolculuğunda binlerce Azerbaycanlı uğurladı.

Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında şehit düşen ve yetimhanede büyümüş Astsubay Sebuhi Ahmedov'u, son yolculuğunda binlerce Azerbaycanlı uğurladı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonlarını önlerken şehitler verdi.

Şehitlerden biri de 2 yaşındayken ebeveynini kaybeden ve yetimhanede büyüyen Komando Astsubay Sebuhi Ahmedov'du (26).

Ahmedov'un ailesi olmadığını öğrenen Azerbaycanlılar, cenaze törenine akın etti. Ahmedov'un naaşı, binlerce kişinin katılımıyla Bakü'deki şehitlikte defnedildi.

Azerbaycanlılar, şehit Ahmedov'un taziye evini ziyaret ederek hayattaki tek yakını olan kardeşi Senan Ahmedov'u teselli etmeye çalıştı.

Senan Ahmedov, şehit kardeşini, AA muhabirine anlattı.

İki yaşlarından itibaren yetimhanede büyüdüklerini, sonra hayata atılarak çalışmaya başladıklarını söyleyen Senan Ahmedov, "Kardeşim 2. Karabağ Savaşı'nda da savaştı. 4 madalyası var. Orda yaralanmıştı fakat iyileştikten sonra tekrar savaşa geri döndü. Savaştan sonra komando birliğine katıldı. Takım komutanıydı." dedi.

Şehadetinden bir gün önce kardeşiyle konuştuğunu anlatan Senan Ahmedov, "İyi olduğunu, onu düşünmememi söylemişti. Sabah telefon ettim. Telefonu bir arkadaşı açtı. 'Kardeşinin intikamını aldık' dedi. Şehit olduğuna inanmadım cenazesini görene kadar." ifadelerini kullandı.

Senan Ahmedov, kardeşiyle tüm zorlukları birlikte atlattıklarını belirterek, "İyi bir kardeşti. Emrindeki askerlere, sınıf arkadaşlarına, yetimhanedeki çocuklara karşı hep iyiydi. Yumuşak kalpliydi. Ev alalım diyordu. Şimdi ona kabir evi kısmet oldu. Hep dua ediyordum ki ona bir şey olmasın. Hep düşünüyordum ki o şehit olursa ben onun cenazesini yalnızca nasıl taşırım. Cenazesine çok kişi katıldı. Kimisi anne, kimisi akraba, kimisi de dost gibi geldi ve kardeşimi yalnız bırakmadılar." dedi.

Şehit Ahmedov'un büyüdüğü yetimhanede çalışan Sehavet Hasanov da "Çok vatansever ve yiğit çocuktu. Bugün onu defnettik. Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum, binlerce insan uğurlamaya geldi" diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın son şehitlerinden Astsubay Ahmedov'un hayat hikayesi yürekleri dağlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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