Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek - Son Dakika

Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek

05.11.2020 13:34

Ermenistan ordusunun Terter'de sivilleri hedef aldığı roketler kent merkezinde bulunan Tarih Müzesinde sergilenecek.

Ermenistan ordusunun Terter'de sivilleri hedef aldığı roketler kent merkezinde bulunan Tarih Müzesinde sergilenecek. Sivillerin nasıl hedefe alındığını gözler önüne seren roketlerin, gelecek nesillere ışık tutması amaçlanıyor.

Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar her geçen gün devam ediyor. Ermenistan silahlı güçleri, Terter, Gence, Ağcabedi, Mingeçevir, Goranboy başta olmak üzere birçok kentte sivilleri hedef aldı. Saldırılarda birçok sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırılar sonucu sivil yerleşim yerleri yerle bir olurken, iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Ermenistan'ın Terter'de sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı roketler kentte bulunan Tarih Müzesinde sergilenecek. Ermenistan saldırıları sırasında bir evde bulunan masaya isabet eden füze de müzede sergilenmek üzere müzenin deposuna kaldırıldı. Müzede bulunan roketler, gelecek nesillere ışık tutarak işgalci Ermenistan'ın sivilleri nasıl hedef aldığı gözler önüne serilmiş olacak.

Öte yandan Tarih Müzesinde bulunan roket mermilerini inceleyen siviller Ermenistan'a tepki gösterdi.

BAYRAĞIMIZI ŞUŞA'DA DALGALANDIRACAĞIZ

Müze önünde roketleri inceleyen Zaur Alışov, "Gördüğünüz gibi Ermeniler ağır silahlarla Terter kentine saldırıyorlar. Terter halkı bir yere gitmedi ve hala burada yaşıyor. Allah bütün askerlerimizin korusun. Onlar sayesinde buradayız. Biz de onların arkasındayız. İnşallah tez bir zamanda Ermeniler topraklarımızdan giderler ve bayrağımızı Şuşa'da dalgalandırırız. Baş komutanımıza da güveniyoruz ve arkasındayız" diye konuştu.

(Kamil Nadirli - Aykut Zor/İHA)

Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek
Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek

Ermenistan, Ermeniler, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın sivillere attığı roketler müzede sergilenecek - Son Dakika


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