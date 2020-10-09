Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta ilerlemeye devam ederken, Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta ilerlemeye devam ederken, Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. -İHA-

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