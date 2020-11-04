- Ermenistan'ın Terter'e attığı yasaklı fosforlu top mermisi imha edildi - Son Dakika

- Ermenistan'ın Terter'e attığı yasaklı fosforlu top mermisi imha edildi
04.11.2020 16:09
- Ermenistan'ın Terter'e attığı yasaklı fosforlu top mermisi imha edildi Ermenistan ordusu tarafından atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan beyaz fosforlu top mermisi uzman ekipler tarafından boş alana taşındıktan sonra patlatılarak etkisiz hale getirdi.
- Ermenistan'ın Terter'e attığı yasaklı fosforlu top mermisi imha edildi
TERTER - Ermenistan ordusu tarafından atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan beyaz fosforlu top mermisi uzman ekipler tarafından boş alana taşındıktan sonra patlatılarak etkisiz hale getirdi.
Ermenistan ordusu, saldırıları sırasında sivil yerleşim merkezlerini de hedef alıyor. Ermenistan ordusu tarafından Terter'e bağlı Eskipara köyü'nde bir hurma bahçesine atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan 1 adet 122 milimetrelik beyaz fosforlu top mermisi düşmüş ancak patlamamıştı. Meyve bahçesinde bulunan beyaz fosforlu top mermisi, Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı uzmanları tarafından önce boş alana taşındı, daha sonra kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi. Patlama sonucu etrafı beyaz dumanlar bürüdü.
Son Dakika Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Ünlü sunucu Eser Yenenler koronavirüsü yendi Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı