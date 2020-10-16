Gazanferoğlu Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan'ın en kısa sürede bu işin üstesinden geleceğini söyledi.
O ANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Yaralıların içinde kardeşini, eniştesini, arkadaşını ve bir akrabasını kaybeden Nofer Emirov ise, bacaklarından yaralandı. Patlama anını gözyaşları içinde anlatan Emirov, "Top mermisi attılar. 8 kişiydik mezarlığın yanında. Kardeşim, arkadaşım, eniştem, ve akrabam öldü. Ermenistan rahat etmemize imkan vermedi. İlkinde kötü bir patlama oldu ikinci de çok yakınımıza düştü. Kalçamdan yaralandım ama şu an çok iyiyim" dedi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı - Son Dakika Dünya