Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı - Son Dakika

Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı

16.10.2020 14:56
Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı, System.String[]

anlattı. Yaralananlardan Gazanfer Gazanferoğlu, "Mezarlıkta defin sırasında birden üzerimize bomba düştü.

anlattı. Yaralananlardan Gazanfer Gazanferoğlu, "Mezarlıkta defin sırasında birden üzerimize bomba düştü. 2 bomba atıldı ve biri çok yakınımıza düştü. Ben bacaklarımdan yaralandım. Kulağım patladı ve terlemeye başladım. 8-9 şarapnel parçası isabet etti" dedi.

Gazanferoğlu Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan'ın en kısa sürede bu işin üstesinden geleceğini söyledi.

O ANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Yaralıların içinde kardeşini, eniştesini, arkadaşını ve bir akrabasını kaybeden Nofer Emirov ise, bacaklarından yaralandı. Patlama anını gözyaşları içinde anlatan Emirov, "Top mermisi attılar. 8 kişiydik mezarlığın yanında. Kardeşim, arkadaşım, eniştem, ve akrabam öldü. Ermenistan rahat etmemize imkan vermedi. İlkinde kötü bir patlama oldu ikinci de çok yakınımıza düştü. Kalçamdan yaralandım ama şu an çok iyiyim" dedi.


- Azerbaycan
Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı
Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı
Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı
Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı
Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı
Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Bomba, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'ya transfer olan Barış Başdaş'tan çarpıcı itiraf: Kalbim G.Saray için atıyor Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi         
14:43
Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti         
14:03
Son dakika: Turizm sektörüne koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL kredi sağlanacak Son dakika: Turizm sektörüne koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL kredi sağlanacak         
13:57
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 15:05:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei