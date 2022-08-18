Arama ve kurtarma ekipleri sınırdaki olası nükleer sızıntıya karşı hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Arama ve kurtarma ekipleri sınırdaki olası nükleer sızıntıya karşı hazır

18.08.2022 11:04

Ermenistan'ın Türkiye sınırı yakınında yer alan Metsamor Nükleer Santrali'nden kaynaklanabilecek olası sızıntıya karşı, Kars'taki arama ve kurtarma ekipleri eğitimlerini tamamladı.

Ermenistan'ın Türkiye sınırı yakınında yer alan Metsamor Nükleer Santrali'nden kaynaklanabilecek olası sızıntıya karşı, Kars'taki arama ve kurtarma ekipleri eğitimlerini tamamladı.

Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nden doğabilecek Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) sızıntısına karşı ekipler çalışma yaptı.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akyaka Entegre Devlet Hastanesinden ekiplerin katılımıyla kapsamlı tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, senaryo gereği Metsamor'da yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin ardından şehirdeki nükleer santralde sızıntı nedeniyle sınırın sıfır noktasında bulunan Aslanhane, Kalakkale ve Küçük Aküzüm köylerinde sızıntıdan etkilenen 20 kişiye müdahale için teyakkuza geçti.

Araçlarla hastane bahçesine kurulan çadır kampına taşınan köylülere burada müdahale edildi. Arama ve kurtarma ekipleri tatbikatla, sınırdaki olası tehlikeye karşı hazır oldu.

Nükleer sızıntıya karşı eğitim

Akyaka Entegre Devlet Hastanesi Müdürü Onur Budak, AA muhabirine, olası olaylara hızlı müdahale için tatbikatların önemini vurguladı.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Akyaka'da ilk defa geniş çaplı KBRN tatbikatı yapıldığını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"2022 Hastane Afet Yılı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD iş birliğinde tatbikatımızı gerçekleştirdik. Tatbikatla sınırımızda mevcut olan nükleer santraldeki herhangi bir sızıntıya karşı, olağanüstü durumlarda hastanemizde yapılacak müdahale ve personelin eğitimlerini gerçekleştirdik. Senaryo gereği 20 yaralı vardı, 10'u kendi imkanlarıyla hastanemize başvurdu diğer kalan 10'unu ise ekiplerimiz getirdi, burada gerekli müdahaleleri yaptık."

Tatbikatta senaryo gereği nükleer sızıntıya maruz kalan hastalara müdahale edildiğini aktaran Budak, olağanüstü durumlara karşı her türlü hazırlığı yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Tahsin Ulu da hastane personelinin her türlü olağanüstü duruma hazır olmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

YORUMLAR
500
Ani'de fetih coşkusu Ani'de fetih coşkusu
Kaynak: AA

Ermenistan, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arama ve kurtarma ekipleri sınırdaki olası nükleer sızıntıya karşı hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Arama ve kurtarma ekipleri sınırdaki olası nükleer sızıntıya karşı hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement