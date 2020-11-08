Son dakika haberleri | - Ermenistan'ın üst düzey askeri yetkilileri Hocavend'de etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | - Ermenistan'ın üst düzey askeri yetkilileri Hocavend'de etkisiz hale getirildi
08.11.2020 16:05
Son dakika haberleri... - Ermenistan'ın üst düzey askeri yetkilileri Hocavend'de etkisiz hale getirildi Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın üst düzey askeri yetkililerini Hocavend yönünde yürütülen operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirdi.
- Ermenistan'ın üst düzey askeri yetkilileri Hocavend'de etkisiz hale getirildi
BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın üst düzey askeri yetkililerini Hocavend yönünde yürütülen operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirdi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 14.00 sularında Hocavend yönündeki Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin ön kontrol noktasına Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağıyla hava saldırıları başlatıldığı ve Ermenistan ordusuna ait siperlerin ve sığınakların yok edildiği bildirildi. Saldırılarda ayrıca, üst düzey yetkililerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
Son Dakika Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Koronavirüs tedavisi tamamlanan Bakan Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı Ruhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Efsane cuma' indirimlerine dikkat edin Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi