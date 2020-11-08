Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi - Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

08.11.2020 20:57
Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi, System.String[]

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırındaki Zengilan'a karakollar kurarak bayrağını göndere çekti.

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırındaki Zengilan'a karakollar kurarak bayrağını göndere çekti.

Zengilan ilinde yer alan Minjivan, Soltanlı, Şerifan, Muğanlı, Tiri, Memmedbeyli karakollarında görevli askeri personel tarafından düzenlenen törenle, Azerbaycan bayrağı göndere çekildi, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Askerlerin hep bir ağızdan söylediği marşın ardından Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler, karakolda görev yapmaya başladı.

"28 yıl 6 ay sonra Şuşa'nın işgalden kurtulmasının sevincini yaşıyoruz"

Sınır karakolunda görev yapan Albay Abbasov Afdandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şuşa kentinin işgalden kurtulmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Bugün bizim için mukaddes bir gündür. Biz, muzaffer başkumandanımızın, 28 yıl 6 ay sonra Şuşa'nın işgalden kurtulmasını bizlere haber vermesinin sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Sınırların tamamen işgalden kurtulmasını istediklerini kaydeden Afdandil, "Başkumandanımızın dediği gibi, bütün topraklarımız düşmandan azad olacaktır. Bu unutulmaz bir histir. Bulunmaz bir sevgidir. Bulunmaz bir sevinçtir. Şükürler olsun bu anı yaşatan başkumandanımıza ve Allah'ımıza." dedi.

Artık sınır hattının kendi korumalarında olduğunu vurgulayan Afdandil, 132 kilometrelik arazinin işgalden kurtulduğunu ve düşmandan temizlendiğini söyledi.

"Azerbaycan ve kardeş Türkiye halkına selamlarımızı iletiyoruz." diyen Afdandil, Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Azerbaycan halkıyla birlikte sevinçlerini yaşayacaklarını belirtti.

"Bizim için şeref ve gurur günüdür"

Binbaşı Emin Soltanzade de, Şuşa'nın işgalden kurtulması dolayısıyla bugünün önemine değinerek, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin esas sembolü olan bayrağımız bugün dalgalandı. Biz çok gururluyuz. Bizim için şeref ve gurur günüdür. Bayrağımızın dalgalanmasına iştirak eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan halkına söz verdiklerini, en kısa sürede bütün bölgeleri alacaklarını belirten Soltanzade, şöyle devam etti:

"Devletimiz sınırlarımızı daha güzel hale getirecek. Çok mutlu bir his, çok seviniyoruz. Türkiye halkına selamlarımızı iletiyoruz. İki devlet bir millet. Onlar bizim kardeşimizdir, başka diyecek bir şey yok. İnşallah kısa bir müddette Karabağ Azerbaycan'ındır."

"İnşallah bayraklarımız Karabağ'da dalgalanacaktır"

Asker Nihat Guliyev ise, "Türkiye Azerbaycan'dır. İki devlet bir millet. Daima bir olsunlar. Gurur duyuyorum. İnşallah yolumuz Karabağ'dır. İnşallah bayraklarımız Karabağ'da dalgalanacaktır. Sevdiklerim yolumu gözlesinler inşallah, sağ selamet döneceğim." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, 27 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırının 132 kilometrelik kısmını 22 Ekim'de tamamen kontrol altına almış, sınır hattının kurtarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının yanı sıra İran halkını da kutlamıştı.

Azerbaycan, Karabağ, Asker, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı İstanbul'da Formula 1 nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak Batan tekneden kurtarılan balıkçının sayıklamaları yürekleri dağladı: Beni bırakın diğerlerine gidin Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı
Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı         
20:48
Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 2516 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 2516 yeni hasta tespit edildi         
19:10
G.Saray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı G.Saray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı         
18:57
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var         
17:21
Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu         
16:30
Maske takmayan genç ekiplere yakalanınca polis ağabeyini aradı, ceza yemekten kurtulamadı Maske takmayan genç ekiplere yakalanınca polis ağabeyini aradı, ceza yemekten kurtulamadı         
16:13
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada         
14:14
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 21:06:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei