Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi - Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

09.11.2020 00:32
Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi, System.String[]

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırındaki Zengilan kentine karakollar kurarak bayrağını göndere çekti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi.

Zengilan ilinde yer alan Minjivan, Soltanlı, Şerifan, Muğanlı, Tiri, Memmedbeyli karakollarında görevli askeri personel tarafından düzenlenen törenle, Azerbaycan bayrağı göndere çekildi, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Askerlerin hep bir ağızdan söylediği marşın ardından Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler, karakolda görev yapmaya başladı.

"28 YIL 6 AY SONRA ŞUŞA'NIN İŞGALDEN KURTULMASININ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"

Sınır karakolunda görev yapan Albay Abbasov Afdandil, yaptığı açıklamada, Şuşa kentinin işgalden kurtulmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Bugün bizim için mukaddes bir gündür. Biz, muzaffer başkumandanımızın, 28 yıl 6 ay sonra Şuşa'nın işgalden kurtulmasını bizlere haber vermesinin sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Sınırların tamamen işgalden kurtulmasını istediklerini kaydeden Afdandil, "Başkumandanımızın dediği gibi, bütün topraklarımız düşmandan azad olacaktır. Bu unutulmaz bir histir. Bulunmaz bir sevgidir. Bulunmaz bir sevinçtir. Şükürler olsun bu anı yaşatan başkumandanımıza ve Allah'ımıza." dedi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

Artık sınır hattının kendi korumalarında olduğunu vurgulayan Afdandil, 132 kilometrelik arazinin işgalden kurtulduğunu ve düşmandan temizlendiğini söyledi.

"Azerbaycan ve kardeş Türkiye halkına selamlarımızı iletiyoruz." diyen Afdandil, Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Azerbaycan halkıyla birlikte sevinçlerini yaşayacaklarını belirtti.

"BİZİM İÇİN ŞEREF VE GURUR GÜNÜDÜR"

Binbaşı Emin Soltanzade de, Şuşa'nın işgalden kurtulması dolayısıyla bugünün önemine değinerek, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin esas sembolü olan bayrağımız bugün dalgalandı. Biz çok gururluyuz. Bizim için şeref ve gurur günüdür. Bayrağımızın dalgalanmasına iştirak eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

Azerbaycan halkına söz verdiklerini, en kısa sürede bütün bölgeleri alacaklarını belirten Soltanzade, şöyle devam etti:

"Devletimiz sınırlarımızı daha güzel hale getirecek. Çok mutlu bir his, çok seviniyoruz. Türkiye halkına selamlarımızı iletiyoruz. İki devlet bir millet. Onlar bizim kardeşimizdir, başka diyecek bir şey yok. İnşallah kısa bir müddette Karabağ Azerbaycan'ındır."

"İNŞALLAH BAYRAKLARIMIZ KARABAĞ'DA DALGALANACAKTIR"

Asker Nihat Guliyev ise, "Türkiye Azerbaycan'dır. İki devlet bir millet. Daima bir olsunlar. Gurur duyuyorum. İnşallah yolumuz Karabağ'dır. İnşallah bayraklarımız Karabağ'da dalgalanacaktır. Sevdiklerim yolumu gözlesinler inşallah, sağ selamet döneceğim." ifadelerini kullandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

Azerbaycan ordusu, 27 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırının 132 kilometrelik kısmını 22 Ekim'de tamamen kontrol altına almış, sınır hattının kurtarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının yanı sıra İran halkını da kutlamıştı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

Azerbaycan, Karabağ, Asker, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Nagehan Alçı'dan Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklama: Yüzde 90 ihtimalle kabul edilmeyecek Yeni görüntüler paylaşıldı! Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Kulislerde dolaşan bomba iddia: AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak görevden alındı Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi
RTÜK Başkanı Şahin, Berat Albayrak'a destek verince CHP'li üye tepki gösterdi RTÜK Başkanı Şahin, Berat Albayrak'a destek verince CHP'li üye tepki gösterdi         
23:57
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı         
23:17
İki otomobilin çarpıştığı feci kazada, 2 kardeş ve 1 sürücü yaşamını yitirdi İki otomobilin çarpıştığı feci kazada, 2 kardeş ve 1 sürücü yaşamını yitirdi         
22:25
Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı         
22:15
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu         
21:24
Azerbaycan, Ermenistan'ın Azerbaycan, Ermenistan'ın "Şuşa'da çatışmalar devam ediyor" iddiasını yalanladı         
20:29
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var         
17:21
Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim         
16:15
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 00:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei