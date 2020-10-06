- Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı köyünün görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı köyünün görüntüleri paylaşıldı
BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırısını sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrayil'e bağlı olan Çakırlı köyünün görüntülerini paylaştı. Cebrayil'in Çakırlı köyü 3 Ekim tarihinde Ermenistan işgalinden Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:49 - Kaynak: İHA
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