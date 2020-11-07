Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi
07.11.2020 16:16
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerinin görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerinin görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Fuzuli'de 6, Cebrail'de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı'da 2, Hocavend'de 2 köyü işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde geçtiğimiz günlerde Ermenistan işgalinden kurtardığı bazı köylerin görüntülerini paylaştı.
-İHA-
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