- Ermenistan işgalinden kurtarılan Daşkesen köyü görüntülendi - Son Dakika

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Daşkesen köyü görüntülendi
11.10.2020 16:09
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Daşkesen köyü görüntülendi Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kurtarılan Daşkesen köyünün görüntüleri yayınlandı.
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Daşkesen köyü görüntülendi
BAKÜ - Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kurtarılan Daşkesen köyünün görüntüleri yayınlandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil iline bağlı Daşkesen köyünün görüntülerini paylaştı.
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