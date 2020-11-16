Ermenistan işgalinden kurtarılan Domi köyü görüntülendi - Son Dakika

Azerbaycan'ın, 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Domi köyü görüntülendi.
Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Domi köyünü işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesine bağlı Domi köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan ordusu düzenlediği operasyonlarla Domi köyünü 9 Kasım tarihinde Ermenistan işgalinden kurtarmıştı.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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