Ermenistan işgalinden kurtarılan Domi köyü görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan Domi köyü görüntülendi
17.11.2020 00:59
Azerbaycan'ın, 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Domi köyü görüntülendi.
Azerbaycan'ın, 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Domi köyü görüntülendi.
Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Domi köyünü işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesine bağlı Domi köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan ordusu düzenlediği operasyonlarla Domi köyünü 9 Kasım tarihinde Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. - BAKÜ
Son Dakika Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı