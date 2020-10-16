- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasından yeni görüntüler - Son Dakika

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasından yeni görüntüler
16.10.2020 18:58
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasından yeni görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend'e bağlı Hadrut kasabasına ait yeni görüntüler paylaşıldı.
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasından yeni görüntüler
BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend'e bağlı Hadrut kasabasına ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend'e bağlı Hadrut kasabasına ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Hocavend'e bağlı Hırmancık, Ağbulak ve Ahullu köylerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurmuştu.
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