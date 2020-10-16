- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend'e bağlı köyler görüntülendi
BAKÜ - Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend iline bağlı köyler görüntülendi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend'e bağlı köylerin görüntülerini paylaştı.
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › - Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend'e bağlı köyler görüntülendi - Son Dakika